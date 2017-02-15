Сотрудники уголовной полиции Германии с утра среды проводят обыски в домах у четырех исламских священнослужителей действующего на территории Германии турецкого исламского союза DİTİB, их подозревают в шпионаже.

Как передает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel, обыски проводят правоохранители из федерального управления уголовной полиции ФРГ и земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Следователи действуют от лица генеральной прокуратуры ФРГ, которая уже несколько месяцев ведет расследование в отношении сотрудников DİTİB по подозрению в тайной агентурной деятельности.

У полиции есть подозрения, что имамы и религиозные атташе DİTİB от лица управления по религиозным делам Турции (Диянет) вели слежку за членами общины и немецкими преподавателями, чтобы выявлять и сообщать Анкаре о предполагаемых последователях Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле прошлого года.