Полиция Малайзии задержала гражданку Мьянмы в рамках расследования убийства брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Полиция Малайзии задержала гражданку Мьянмы в рамках расследования убийства брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Reuters.
Дата: 2017/02/15 14:00
Раздел: Мир
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