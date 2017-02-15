В Хазарском районе девочка-подросток одновременно состояла в интимной связи с тремя молодыми людьми. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хазарского района.

По полученным данным, во вторник в 1-е отделение полиции района обратилась жительница поселка Гала 39-летняя Л.Б. Женщина показала, что трое молодых людей в возрасте 17, 18 и 22 лет систематически состояли в интимной связи с ее 14-летней дочерью.

По словам потерпевшей стороны, впервые злоумышленники склонили ее дочь к близости в октябре 2016 года. С того времени они неоднократно состояли с ней в интимной связи. Юноши пригрозили подростку физической расправой, если она расскажет о случившемся кому-либо. Сообщается, что мать узнала о растлении своей дочери случайно, когда та разговаривала с одним из педофилов. Злоумышленники звали ее на очередное свидание.

Личность всех троих подозреваемых установлена, имена не разглашаются, поскольку их вина пока не доказана. Материалы дела направлены в прокуратуру Хазарского района для расследования. На сегодняшний день по факту никто не задержан.