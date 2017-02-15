16 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, возможен снег. Местами возможен слабый туман. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем 2-5° тепла, в Баку ночью до 1° мороза, днем 3-5° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%.

Начиная с полудня 16 и до вечера 17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове погода станет нестабильной, будет дуть усиливающийся северо-западный ветер, местами ожидаются дождь и снег.

В районах Азербайджана возможны осадки, снег, местами интенсивные. Местами возможен туман. Будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

Начиная с полудня 16 и до вечера 17 февраля погода на территории Азербайджана снова станет нестабильной, в некоторых местах ожидаются осадки, снег, местами интенсивного характера. Будет дуть порывистый западный ветер. В горный и предгорный районах дороги покроются льдом.