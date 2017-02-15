Согласно получению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, семье Национального героя Чингиза Гурбанова со стороны государства оказывается всесторонняя забота.

Как передает Modern.az, глава государства дал указание соответствующим госорганам для повышения социального обеспечения семьи Чингиза Гурбанова выделить трехкомнатную квартиру в городе Баку и сделать там ремонт.

Кроме того, для семьи Национального героя на выделенном в Гусарском районе участке строится частный дом.

Напомним, что Ильхам Алиев встречался с членами семьи Чингиза Гурбанова 9 февраля.