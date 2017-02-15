В ближайшее время состоятся контакты министров иностранных дел России и Азербайджана, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, нагорно-карабахское урегулирование будет обсуждено 21-22 февраля на встрече глав МИД России и Армении Сергея Лаврова Эдварда Налбандяна в Москве.

По ее словам, вскоре состоятся также контакты с Азербайджанской стороной на соответствующем уровне.

Захарова не подтвердила договоренности о встрече по Нагорному Карабаху на полях Мюнхенской конференции 17-19 февраля, заявив, что пока такой договоренности достигнуто не было.