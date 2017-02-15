«Азербайджан прошел через многие трудности. Иногда появлялись лже-аксакалы, и люди перестали прислушиваться к аксакалам».

Об этом заявил председатель УМК, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на заседании Совета Аксакалов. Он отметил, что временами вместо аксакалов появлялись гарасакалы.

«Один говорил, что Баку принадлежит ему, другой – что Гянджа, третий – Лянкяран. В результате Азербайджан мог исчезнуть с карты. Я был свидетелем всего этого. Азербайджан был разделен на 3 части. Эти три силы, желающие разделить страну, не создавали Азербайджан, каждый из них опирался на различные государства. Сегодня наша страна нуждается в аксакалах, мудрых людях. Азербайджанский народ всегда уважал, и будет уважать своих аксакалов», — цитирует его АПА.

Председатель УМК сказал, что в мире происходят беспорядки, под видом ислама люди отрезают головы: «Этот год распоряжением президента Азербайджана объявлен годом «Исламской солидарности». Господин президент сказал мне, что это наш праздник. И на нас падает большая ответственность. Уважение в Азербайджане к Исламу больше, чем странах называющих себя мусульманскими».