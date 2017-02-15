В Сабунчинском районном суде во второй половине дня продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, на заседании под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова выступил Акиф Човдаров. Он сказал, что болеет и очень плохо себя чувствует: «Бывший начальник отдела контрразведки министерства Миразиз Аскеров, арестованный по «Делу МНБ», вчера был доставлен в лечебное учреждение в связи с инсультом и сердечной недостаточностью. Миразиз сказал, что, несмотря на его неоднократные требования провести обследования и лечения, ему не была оказана помощь. Я в таком же положении. Мне очень плохо. Ильгар Алиев, а затем Миразиз. Наверное теперь моя очередь».

Адвокат обвиняемого Салима Мамедова Джавид Рзазаде не прибыл на заседание, в связи с этим процесс был отложен до 20 февраля.