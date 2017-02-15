Адвокат экстрадированного из Минска в Баку блогера Александра Лапшина — Сафар Гусейнов сообщил в среду РИА Новости, что обсудил с его супругой состояние здоровья Лапшина и условия содержания в бакинском СИЗО.

«Сегодня говорил по телефону с супругой Лапшина, проинформировал ее о его состоянии, условиях содержания и ходе следствия», — сказал адвокат.

По его словам, в случае обращения Лапшина по поводу встречи с адвокатом он вновь встретится с ним. «В последний раз я с моим подзащитным встречался 9 февраля. Его дело находится в центре внимания посольства России и Израиля, чьим гражданином он является. Сейчас ведутся следственные действия. В случае обращения Лапшина по поводу встречи с адвокатом я снова встречусь с ним», — сказал Гусейнов.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду, жалоб на содержание от Александра Лапшина российским дипломатам не поступало. По ее словам, российское посольство незамедлительно связалось с Лапшиным, и ему оказывается квалифицированная помощь.

Захарова заявила, что российская сторона находится в постоянном контакте с Азербайджаном и продолжает оказывать всю необходимую помощь Лапшину.

Захарова обратилась к представителям СМИ с просьбой не использовать непроверенную информацию по этому вопросу.