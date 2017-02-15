Для обеспечения стабильности и устойчивости финансовой системы страны, для плодотворного обеспечения ее финансовых рынков, а также для пресечения незаконных обменных валютных операций, органами внутренних дел проводятся целенаправленные и последовательные мероприятия.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, на основании полученных за последние дни оперативных сводок, а также распространившихся в социальных сетях и других Интернет-ресурсах видеоматериалов о занимающихся незаконными обменными валютными операциями на территории Бакинского железнодорожного вокзала, соответствующим указанием руководства МВД, сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью были проведены специальные оперативно-розыскные мероприятия.

В результате были задержаны жители Баку – Сардар Мусаев, Исмаилов Теюбов, Амираслан Алиев, Огтай Фаталиев и Халил Иманов, которые, мешая свободному передвижению по территории вокзала иностранных туристов и наших граждан, прибывающих в страну, занимались незаконной куплей-продажей валюты.

У задержанных была изъята валюта различных стран в качестве вещественных доказательств, доказывающих незаконную деятельность. В их отношении продолжаются соответствующие расследования.