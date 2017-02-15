На прошлой неделе Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества».

Это распоряжение, которое с первого взгляда может заинтересовать граждан, имеющих проблемы с законом, на самом деле это очень важно для каждого гражданина Азербайджана. Потому что, как говорится, никто не застрахован от попадания в тюрьму. Многие попадают в тюрьму, за то что перелезли через забор соседа и украли что-то или же нанесли кому-то ранение по молодости. Это наносит этим людям психологическую травму и доставляет проблемы их семьям. Распоряжение президента заключается в том, чтобы отныне за нетяжкие преступления, не представляющие угрозы обществу правонарушения политика наказания была гуманизирована, а суды в этих случаях избирали меру пресечения не в виде ареста, а назначали штрафы либо домашний арест.

Согласно распоряжению президента, контроль за юридическими вопросами будет осуществлять Служба пробации Министерства юстиции Азербайджанской Республики. Эта служба будет осуществлять надзор над лицами, получившими условное наказание. Кстати, в России два месяца тому назад запущен пилотный проект по наблюдению за поведением вышедших на свободу лиц, не совершавших тяжкие преступления. В Верховном суде под председательством Рамиза Рзаева были обсуждены вытекающие из этого распоряжения вопросы.

Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики Фуад Алескеров в интервью АЗЕРТАДЖ прокомментировал это важное распоряжение.

По его словам, будучи составной частью проводимых системных и многогранных реформ в правовой сфере, подписанное распоряжение также является очередным проявлением гуманной политики президента Ильхама Алиева.

«Данный документ открывает новый этап реформ в сфере уголовного преследования и исполнения наказаний. Президент в данных поручениях, принятых правовых актах, подписанных распоряжениях о помиловании придает особое значение исправительно-воспитательному воздействию освобождения от наказания, указывает на большую эффективность и результативность исправления лица без изоляции его от общества», — отметил Ф.Алескеров.

По его словам, органы предварительного следствия и суды в ходе уголовного преследования без необходимости прибегают к арестам:

«Данное распоряжение обеспечит осуществление комплексных институциональных, законодательных и практических мероприятий в целях либерализации уголовно-правовой политики, ограничения применения арестов и лишений свободы за преступления, не повлекшие большой общественной опасности, и менее тяжкие преступления, декриминализации преступлений, устранения обстоятельств, создающих предпосылки для коррупции в сфере уголовного преследования и исполнения наказаний, а также применения информационно-коммуникационных технологий», — отметил Ф.Алескеров.

Официальный представитель Администрации Президента рассказал и про Службу пробации:

«Одной из целей распоряжения является создание необходимых условий для исправления осужденных без изоляции от общества. Именно с этой целью было принято решение создать новое специализированное учреждение – Службу пробации Министерства юстиции.

Термин «пробация» в переводе с латинского означает «испытание». В теории права под ним понимается освобождение лица от наказания при условии соблюдения им определенных условий. Институт пробации является важной составной частью уголовно-исполнительной системы большинства западных стран, таких как Швеция, США, Финляндия, Латвия, Великобритания, Дания, Эстония и т.д.

Несмотря на то, что службы пробации зарубежных стран по своим функциям и полномочиям несколько отличаются друг от друга, существуют определенные особенности, которые их объединяют. Данные органы осуществляют контроль над соблюдением условно-осужденными условий, предусмотренных в приговоре, а также обеспечивают исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы».

Ф.Алескеров рассказал о системе электронного контроля над лицами, чье наказание облегчено, которая широко применяется в западных странах, а также соседней России:

«Современные технологические достижения позволяют установить полный контроль над поведением человека, не арестовывая его. Во многих странах мира в пенитенциарной сфере широко применяются системы электронного контроля. Применение средства электронного контроля состоит из размещения на осужденном или обвиняемом технических средств, которые позволят определять его местонахождение, а также контролировать передвижение. Данные средства зачастую изготавливаются в форме браслетов или часов, снабжаются специальными чипами и подключаются к сетям связи.

В случае совершения попыток испортить данные средства, снять их без разрешения, либо воздействовать на них, в мониторинговый центр незамедлительно поступает сигнал, и в целях предотвращения противозаконного поведения данного лица осуществляются соответствующие мероприятия.

Безусловно, будут детально разработаны обстоятельства, правила и условия применения, а также ограничения применения данных средств электронного контроля. Именно с этой целью Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики будут подготовлены проекты соответствующих нормативно-правовых актов».

Затем Ф.Алескеров сказал, что работы по исполнению распоряжение уже начались.

Как видно, исполнение распоряжение президента повлияет на судьбы десятков тысяч людей, причем в хорошем смысле. Безусловно, это распоряжение повлияет на уменьшение числа заключенных в тюрьмах страны.