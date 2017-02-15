Приватизация государственного имущества в Азербайджане позволила открыть более 300 тысяч новых рабочих мест.

Как передает Тренд, об этом сказал председатель Госкомитета по вопросам имущества Керем Гасанов в ходе проходящего в среду делового форума «Инвестиции в приватизацию: новые возможности и вызовы».

По его словам, всего от приватизации смогли извлечь выгоду более 1,2 миллиона граждан республики, а более 250 человек стали акционерами государственных объектов.

«В приватизации госимущества в Азербайджане приняли участие инвесторы из США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Турции, Германии, России, Китая, Финляндии и других стран», — добавил глава Госкомимущества.