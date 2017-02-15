ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) ликвидирует 10 больниц, амбулаторий и центров гигиены, говорится в сообщении, опубликованном в газете министерства по налогам Vergiler.

Таким образом, ликвидируются Миндживанская, Гаджигабульская, Сальянская железнодорожные больницы, железнодорожные амбулатории в Евлахе, Кюрдамире, Уджаре, Лянкяране, железнодорожные гигиеническо-эпидемиологические центры в Гяндже и Имишли, а также противочумная станция санитарно-врачебной службы «Азербайджанских железных дорог», сообщает Тренд.

Согласно сообщению, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев.

Причиной ликвидации ряда медицинских учреждений ЗАО «Азербайджанские железные дороги» является их низкая рентабельность, сообщили в ЗАО.

«Согласно решению министерства финансов Азербайджана, с первого января 2017 года медицинские учреждения ЗАО «Азербайджанские железные дороги» были переведены на хозяйственный расчет. Учитывая то, что нам больше не выделяются средства из государственного бюджета, мы приняли решение закрыть больницы с низкой рентабельностью», — сообщили в ЗАО.