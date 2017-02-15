Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам своего двухдневного визита в Вашингтон заявила, что США могут потерять роль мирового лидера.

В интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий (LENA), в который входит немецкая Welt, она сообщила, что никогда не видела, чтобы Соединенные Штаты испытывали настолько серьезные внутренние проблемы.

«Я никогда не видела Соединенные Штаты такими поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас», — подчеркнула политик, отметив, что это может стать дестабилизирующим фактором для всего мира.

В то же время она отметила, что Вашингтон не должен вмешиваться в европейскую политику, поскольку ЕС не вмешивается в дела США.

Могерини заявила, что европейско-американские отношения переходят на новый этап.

«Мы будем одна за другой обговаривать общие темы, чтобы увидеть, по каким из них наличествует совпадение мнений. В этом нет ничего драматичного», — указала Могерини, заключив, что с течением времени будет всё больше тем, где власти ЕС и США будут придерживаться различных позиций.