Россияне все лучше относятся к Сталину, Брежневу и Путину. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Левада-центра. Так, одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет, сообщает РБК.

Среди советских и российских лидеров респонденты в последнее время стали лучше относиться к Иосифу Сталину, Леониду Брежневу, Борису Ельцину и Владимиру Путину, выяснили социологи. Топ-3 любимых исторических лидеров россиян занимают, соответственно, Путин, Брежнев и Сталин.

Если с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к Сталину в марте 2016 года относились 37%, то в январе 2017 года это число выросло до 46%. Одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет, следует из данных социологов Левада-центра.

При снижении числа безразличных к советскому вождю (с 32 до 22% за год) увеличилось количество недовольных Сталиным. Если с «неприязнью», «страхом», «отвращением», «ненавистью» в начале 2016 года к нему относились 17%, то в 2017 году — уже 21%. Хотя, судя по данным социологов, негатив по отношению к Сталину постепенно уходил с начала 2000-х годов.

Чем сложнее ситуация в стране, тем больше положительных эмоций вызывает Сталин, рассказал замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин, комментируя опрос россиян.

Всплеск положительных эмоций к Сталину связан с тем, что в умах граждан он ассоциируется с «порядком в стране».

«Чем острее положение дел в стране, чем жестче вызовы перед государством, тем более в массовом сознании оказываются востребованы люди с жесткой позицией. В либеральные времена такие настроения падают, сейчас же — время конфликта с Западом и нового витка холодной войны, поэтому мы видим рост симпатии к таким фигурам», — заявил Гражданкин.

К генсеку ЦК КПСС Брежневу положительно в апреле 2006 года относились 39%. В январе 2017 года — уже 47%. С 12 до 9% за этот период снизилось количество респондентов, относящихся к советскому лидеру отрицательно.

Все лучше россияне относятся к Путину. В 2006 году положительно о Путине отзывались 76%, в 2017 году — 83%. Негатив к нему за этот же период снизился с 8 до 5%.

Единственный относительно мягкий политик из тройки любимых лидеров россиян — Брежнев, резюмировал Гражданкин. «Это благодаря тому, что его эпоха была более-менее благополучной и спокойной. Люди если не надеются на лучшую жизнь, то хотя бы стремятся к стабильности. Позитивное отношение к нему также связано с тем, что в его эпоху многие социализировались и выросли», — заявил социолог.

Опрос Левада-центра об отношении к историческим личностям был проведен 20-23 января 2017 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 48 регионах страны.