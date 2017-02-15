В городе Хырдалан во вторник совершил самоубийство ученик одиннадцатого класса. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в прокуратуре Абшеронского района.

Житель Хырдалана Асадли Фаррух Агакиши оглу, 2000 года рождения, бросился с крыши десятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Расулзаде. На момент совершения суицида Асадли был дома один. Сообщается, что юноша был учащимся средней школы номер 1. Причина суицида не установлена, следственные органы пытаются выяснить ее. Однако, родные предполагают, что юноша мог покончить с собой из-за безответной любви. По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР.