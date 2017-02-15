14 февраля на служебной территории пограничной заставы в селе Салахлы Самухского района было замечено вооруженное лицо, пытающееся нарушить государственную границу, сообщает пресс-служба Государственной Пограничной Службы.

Согласно информации, нарушитель не подчинился законным требованиям пограничного наряда, оказал вооруженное сопротивление и попытался сбежать.

В соответствии с уставом пограничники применили оружие, ранили нарушителя в левую ногу, и задержали. Ему была оказана первая медицинская помощь.

Стало известно, что нарушителем является житель села Салахлы Самухского района Гараев Мухаммад Иса оглу, 1966 года рождения. Его доставили в центральную больницу Шамкирского района.

При осмотре территории были найдены одно 12-миллиметровое двуствольное охотничье ружье, магазин с патронами, 12 полных и 8 пустых патронов. По факту ведется расследование.