Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия развернула ракеты с ядерными боеголовками,тем самым нарушив Договор о запрещении ракет средней и малой дальности.

Во времена Барака Обамы военные и администрация США также неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора РСМД.

В своем заявлении Маккейн выражает уверенность в том, что российский президент Владимир Путин «продолжает испытывать новую администрацию США», передает РИА Новости.

«Развертывание Россией крылатых ракет наземного базирования с ядерной боеголовкой в нарушение договора РСМД стало существенной военной угрозой силам США в Европе и нашим союзникам по НАТО», — уверен политик.

В связи с этим фактом Маккейн предложил Белому дому предпринять «немедленные действия, чтобы усилить… сдерживающие позиции в Европе и защитить союзников», а также модернизировать ядерные силы страны для готовности к противостоянию РФ.

Издание New York Times накануне сообщило, что военные РФ развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля». Источники издания отметили, что Россия располагает двумя батальонами крылатых ракет. По мнению американской стороны, это нарушает договор РСМД.