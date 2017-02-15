Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 15 февраля установлен на уровне 1.7296 маната, а евро — 1.8293 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 15 февраля установлен на уровне 1.7296 маната, а евро — 1.8293 маната.
Дата: 2017/02/15 9:40
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
125
В Баку повесился 19-летний парень. Как передает Report, инцидент произошел в Хатаинском районе.
Лишившийся министерского кресла Зия Мамедов пока не знает, будет ли он назначен на какую-либо должность.
Крупнейший производитель индейки в России группа компаний »Евродон» договорилась о поставках халяльной продукции (соответствующей мусульманским канонам) в
29-летняя женщина ударила потерпевшего ножом в живот
Инициатива была реализована при поддержке посольства Азербайджана в Испании
Банк отклонил план реструктуризации долгов Тельмана Исмаилова
Также планируется открыть подобные торговые дома в России и Украине
Мероприятие при участии зарубежных гостей состоится в городе Лянкяран
По словам народного артиста России, на этом концерте обязательно прозвучат песни об Азербайджане