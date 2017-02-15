США не будут настаивать на принципе двух государств при решении ближневосточной проблемы.

Как передает РИА Новсти, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

До сих пор решение конфликта на основе создании еврейского и арабского государств США называли краеугольным камнем своей внешней политики на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится в среду в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

«Принцип двух государств, который не приносит мира — не та цель, которой кто-то хочет достигнуть. Мир — вот цель, будет ли он достигнут на основании принципа двух государств, если стороны хотят этого, или чего-то другого, опять же если так захотят стороны. Мы намерены помочь им», — заявил представитель американской администрации.

Представитель администрации также сказал, что формулировка о двух государствах не очень понятна. «Если спросить пять человек, что такое решение с созданием двух государств, получишь восемь разных ответов», — заявил представитель администрации. «Мы (США) не собираемся диктовать условия мира», — заключил он.