Лишившийся министерского кресла Зия Мамедов пока не знает, будет ли он назначен на какую-либо должность.

В интервью Минвалу он заявил:

«В настоящее время я нахожусь дома. О чем мне сейчас рассказать? Нет смысла высказывать какие-либо мысли. Я уже не министр, а простой гражданин. Так как я уже не министр, то и не о чем говорить».

Судя по его словам, он пока не знает, будет ли он назначен на какую-либо должность.

Брат Зии Мамедова — Эльтон Мамедов в интервью сайту unikal.org заявил, что всегда испытывал гордость за своего брата, который преданно служил главе государства, родине и своему народу. Он отметил, что Зия Мамедов является истинным гражданином Азербайджана. Также он сказал, что распоряжение президента обсуждению не подлежит.

На вопрос, может ли Зия Мамедов быть назначен на пост вице-президента, Эльтон Мамедов заявил:

«Эта тема не обсуждается»