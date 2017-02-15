Крупнейший производитель индейки в России группа компаний «Евродон» договорилась о поставках халяльной продукции (соответствующей мусульманским канонам) в Азербайджан, Узбекистан и Киргизию.

Об этом сообщила РИА Новости представитель компании.

«Продукция «халяль» — как охлажденная, так и переработанная — стала предметом переговоров, а затем и достигнутых договорных соглашений о намерениях установить партнерские отношения с экспортерами, работающими на рынках таких стран как Азербайджан, Узбекистан, Киргизия», — пояснила собеседник агентства, подводя итоги на выставке «Продэкспо-2017».

Халяль («дозволенное») — все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации на предмет соответствия стандарту.