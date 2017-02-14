Группа ВТБ отклонила план реструктуризации долгов бывшего владельца Черкизовского рынка, бизнесмена Тельмана Исмаилова. Об этом представитель группы заявил в суде и рассказал в комментарии РБК.

Представитель Исмаилова ранее отправил кредиторам план по реструктуризации своих долгов, однако, по словам собеседника, предложения бизнесмена их не устроили. Представитель ВТБ в суде отметил, что представленный план является «филькиной грамотой».

Из предоставленного кредиторам плана, который имеется в распоряжении RNS, следует, что с января 2017 года Тельман Исмаилов занимает должность вице-президента головной компании АСТ — ООО «Группа АСТ-89г». Ежемесячный оклад бизнесмена на новом посту составит 250 тыс. руб. Экс-владелец Черкизовского рынка также подписал агентский договор с компанией «Олимпиус Иншаат туризм», согласно которому будет продавать услуги по проживанию и питанию отелей Mardan Palace. Премия Исмаилова как бизнес-агента составит 1 млн руб.

В документе также говорится о том, что Исмаилов заключил предварительный договор продажи со Small Island Capital Group своей виллы площадью 349 кв. м на Лазурном берегу во Франции, кадастровая стоимость жилого дома составляет €25 млн.

В конце января Арбитражный суд отказался рассматривать жалобу бизнесмена Исмаилова, тем самым подтвердил законность признания его банкротом. Процедура банкротства в отношении экс-владельца Черкизовского рынка была начата в августе 2016 года в связи с иском банка ВТБ, которому Исмаилов задолжал 17,4 млрд руб.

В декабре 2015 года суд уже признавал Исмаилова банкротом (заявление тогда подавал кредитор Борис Зубков), однако уже в марте 2016 года апелляционный суд отменил это решение.