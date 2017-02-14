Развитие промышленности и сельского хозяйства, а также расширение производственных площадей и увеличение экспортных возможностей делает необходимым развитие в сфере производства упаковок. Об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии под названием «Роль упаковки в развитии сфер производства и переработки», говорится в сообщении ведомства.

По словам министра, Азербайджан на 63% обеспечивает себя пластиковой тарой, на 57% — бумагой и картоном и на 33% — бутылками и стеклянной тарой.

На мероприятии было отмечено, что в ближайшие два месяца в Беларуси начнет действовать Торговый дом, и что также планируется открыть подобные торговые дома в России и на Украине.

Было сообщено, что будет продолжаться организация торговых миссий Азербайджана в другие государства. Уже были организованы торговые миссии Азербайджана в Китай, ОАЭ, Германию, Пакистан и Афганистан. Очередная миссия будет организована в Катар. Кроме того, предпринимателям, занимающимся экспортом ненефтяной продукции Азербайджана, было обратно выплачено около 600 тысяч манатов.