Россия тайно развернула новые крылатые ракеты, нарушив российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД), пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

Как заявили источники газеты, теперь у России есть два дивизиона запрещенных договором крылатых ракет. Один из них по-прежнему находится на испытательном полигоне Капустин Яр в Астраханской области, другой, по словам высокопоставленного собеседника газеты, в декабре 2016 года был переброшен на другую военную базу, какую — не уточняется. Американские чиновники считают, что это ракеты SSC-X-8. Теперь, отмечает издание, из названия убрали «X», указывающий на то, что ракета находится в стадии разработки.

В каждом дивизионе, по словам источников NYT, четыре мобильные пусковые установки и большой запас ракет. Пусковая установка при этом напоминает установку для ракетных комплексов «Искандер», которые разрешены договором.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы настаивала на недопустимости тестирования ракеты, однако Россия продолжила развертывание полностью автоматизированной боевой системы, говорят собеседники газеты.

В 2014 году администрация Обамы обвиняла Россию в нарушении ДРМСД в связи с испытанием баллистической ракеты средней дальности класса «земля-земля». В Москве обвинения называли голословными.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.

Источник: Дождь.