Финская HMD Global, которой принадлежат права на выпуск устройств под брендом Nokia, в феврале представит новую версию классического телефона Nokia 3310, сообщает РИА новости со ссылкой на The Independent.

Новая версия телефона будет продаваться за 59 евро. Предполагается, что она будет использоваться как второй телефон теми, кто ностальгирует по этой модели.

«Телефон, поступивший в продажу в 2000 году, во многом положивший начало эре современных мобильных телефонов, будет долго работать без подзарядки и получит практически неуязвимый корпус», — отмечает издание.

По информации газеты, телефон будет представлен во время Mobile World Congress, который пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. HMD также представит аппараты Nokia моделей 3, 5 и 6.