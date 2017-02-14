Бизнесмен Сулейман Керимов, который с 2008 года является членом Совета Федерации и постепенно передает имущество своему сыну Саиду, переоформил на него последний крупный актив — международный аэропорт Махачкалы. Ранее он владел им через траст и благотворительный фонд

Основным акционером компании «Международный аэропорт «Махачкала» стал 21-летний Саид Керимов, сын сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». На него 11 января 2017 года были переоформлены 99,5% акций компании «Грандеко», которой принадлежит аэропорт.

Представитель махачкалинского аэропорта подтвердил, что «Грандеко» — собственник аэропорта, отказавшись назвать владельцев «Грандеко». Сотрудники пресс-служб «Грандеко» и «Нафта-Москва» не стали комментировать информацию о собственниках.

К 21 году у выпускника МГИМО (согласно данным на сайте института, Керимов должен был получить диплом летом 2016 года) Саида Керимова уже два крупных актива. В их числе крупнейшая в России золотодобывающая компания «Полюс», собственником которой он стал в апреле 2015 года. Ранее она принадлежала фонду Suleyman Kerimov Foundation. В январе 2017 года «Полюс» получил лицензию на разработку крупнейшего в России месторождения золота Сухой Лог.

Саиду Керимову также принадлежит сеть кинотеатров «Синема Парк», которую он выкупил у Владимира Потанина в 2014 году. Сумма сделки не раскрывалась, но, по оценкам экспертов, могла составить $300-400 млн. В марте 2016 года стало известно, что Керимов-младший решил расширить этот бизнес, докупив сеть «Формула кино», но переговоры не увенчались успехом. В середине января 2017 года, как писал «Коммерсант», сетью «Синема Парк» заинтересовался бизнесмен Александр Мамут. Представитель Мамута от комментариев отказался.

Журнал Forbes по итогам 2016 года оценил состояние Сулеймана Керимова без учета аэропорта в $1,6 млрд (совокупная стоимость «Полюса» и «Синема Парк»). Получить оценку стоимости аэропорта на момент публикации не удалось.

Источник: РБК.