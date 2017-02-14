«Хор Турецкого» мечтает приехать в Баку, заявил в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» народный артист России, основатель и руководитель этого музыкального ансамбля Михаил Турецкий, выразив уверенность в том, что концерт Хора пройдет в Азербайджане в скором будущем.

Михаил Турецкий сообщил, что недавно познакомился с министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым. «Мы никогда не были в Баку с концертом, что удивительно, ведь это многонациональный город множества высоких культурных традиций. В детстве, в 70-х, когда я учился в хоровом училище Свешникова, мы гастролировали в Баку неоднократно и восхищались городом. В последние лет 8-10 Азербайджан расцветает, и мы счастливы, что у нас есть возможность приехать в Баку. Уверен, что не пройдет и года, как мы появимся в Азербайджане с триумфальным концертом», — подчеркнул он.

По словам народного артиста России, на этом концерте обязательно прозвучат песни об Азербайджане. «У нас есть репертуар, который изначально нравится людям, жившим в Советском Союзе, есть современный интернациональный репертуар, оперные арии, оперетта, джаз, рок-музыка, обогащенная хоровым многоголосием, и наше фирменное блюдо – еврейские песни. Безусловно, мы споем любимую песню «Свет родимой стороны – Азербайджан, сыновья тебе верны, Азербайджан». Я же помню, что нравилось людям в Баку, когда я пел там в детстве. На этот раз мы споем уже взрослыми, обязательно одну из любимых песен на азербайджанском, чтобы весь зал подпевал, ведь это очень важно», — пообещал Михаил Турецкий.

Также он признался, что с детства был поклонником Муслима Магомаева. «Когда я слышу вибрации его голоса, я понимаю, что он уникален в плане певческой культуры. Мы можем спеть коллективом и «Ты моя мелодия», и «О, море, море», и другие его песни, но мы не хотим сравнения, ведь Муслим Магомаев недосягаем. Обычно мы делаем на песни новую аранжировку, обогащаем многоголосно – и его песни мы тоже разложим на голоса, тогда они получат новое звучание, и сравнения с великим Муслимом Магоевым удастся избежать», — поведал руководитель «Хора Турецкого».