Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) President Gjorge Ivanov and EU enlargement commissioner give a press conference on September 4, 2012 after their talks at EU headquarters in Brussels. Macedonia was granted EU candidate status in 2005, but the start of the accession talks has been blocked ever since by Greece due to the name row. Athens and Skopje have been at loggerheads over the right to the name Macedonia since the former Yugoslav republic proclaimed independence in 1991, as a northern Greek province has the same name. AFP PHOTO / GEORGES GOBET (Photo credit should read GEORGES GOBET/AFP/GettyImages)

Президент Македонии Георге Иванов и его супруга Мая Иванова прибудут в Азербайджан в середине марта, сообщили Sputnik Азербайджан в Государственном комитете по работе с диаспорскими организациями АР.

Отмечается, что в ходе своего визита македонский лидер примет участие в намеченном на 16-17 марта V Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви при поддержке госкомитета.

Президент Македонии тесно сотрудничает с Международным центром Низами Гянджеви. Он также присутствовал на III и IV Глобальном Бакинском форуме и проведенных центром в Италии, Боснии и Герцеговине заседаниях на высоком уровне. Кроме этого, уже свыше трех лет действующая по инициативе президента Македонии Школа молодых лидеров сотрудничает с Международным центром Низами Гянджеви.

Наряду с президентом Македонии в V Глобальном Бакинском форуме также примут участие президент Латвии Раймонд Вейонис, президент Албании Буяр Нишани, нынешние и бывшие руководители других стран.

Очередной форум посвящен теме «Будущее внешних связей: сила и интересы». Здесь влиятельные общественно-политические деятели, люди науки обсудят будущее трансатлантических отношений, вопросы борьбы с коррупцией, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угрозы популизма и экстремизма международной безопасности, предложат пути решения.