Президент Македонии Георге Иванов и его супруга Мая Иванова прибудут в Азербайджан в середине марта, сообщили Sputnik Азербайджан в Государственном комитете по работе с диаспорскими организациями АР.

Отмечается, что в ходе своего визита македонский лидер примет участие в намеченном на 16-17 марта V Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви при поддержке госкомитета.

Президент Македонии тесно сотрудничает с Международным центром Низами Гянджеви. Он также присутствовал на III и IV Глобальном Бакинском форуме и проведенных центром в Италии, Боснии и Герцеговине заседаниях на высоком уровне. Кроме этого, уже свыше трех лет действующая по инициативе президента Македонии Школа молодых лидеров сотрудничает с Международным центром Низами Гянджеви.

Наряду с президентом Македонии в V Глобальном Бакинском форуме также примут участие президент Латвии Раймонд Вейонис, президент Албании Буяр Нишани, нынешние и бывшие руководители других стран.

Очередной форум посвящен теме «Будущее внешних связей: сила и интересы». Здесь влиятельные общественно-политические деятели, люди науки обсудят будущее трансатлантических отношений, вопросы борьбы с коррупцией, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угрозы популизма и экстремизма международной безопасности, предложат пути решения.