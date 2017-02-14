В январе страны-члены ОПЕК выполнили 93% соглашения по сокращению добычи нефти. Как передает АПА-Экономикс, это показывают итоги мониторинга, проведенного агентством Bloomberg.

Другими словами, страны- члены ОПЕК сократили суточную добычу на 1,078 млн. баррелей. Хотя цель в январе составляла 1,164 млн. баррелей.

Несмотря на то, что страны, не входящие в картель, вынуждены были сократить добычу на 558 тыс. баррелей, они уменьшили суточную добычу всего на 270 тыс. баррелей. Таким образом, обязательство было исполнено на 48%.

Согласно таблице Bloomberg, составленной на основе цифр ОПЕК и Международного энергетического агентства, Азербайджан в январе добыл 808 тыс. баррелей нефти в сутки.