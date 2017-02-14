Израиль в конце прошлого года негласно вернул на родину своего посла в Египте из-за угроз его безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на интернет-сайт британской газеты The Telegraph.

По их данным, Давид Гуврин работает из Иерусалима, однако израильские власти рассчитывают, что он сможет вскоре вернуться в Каир.

«Источники в Египте говорят, что посол Давид Гуврин покинул страну в конце прошлого года в связи с опасениями по поводу его безопасности», — пишет издание.

МИД Израиля не комментирует публикацию.

Египет — одна из двух, наряду с Иорданией, арабских стран, которые имеют дипломатические связи с Израилем. В 2011 году израильское посольство в Каире подверглось нападению демонстрантов, требовавших пересмотра отношений с еврейским государством. Для того, чтобы вызволить сотрудников дипмиссии, тогдашние египетские власти задействовали спецподразделения сил безопасности.