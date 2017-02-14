Сенсационные факты вымогательства Ганиматом Захидом денег у высокопоставленных чиновников, представленные сайтами haqqın.az и virtualaz.orq, стали одной из самых обсуждаемых тем в стране. Можно было обойти эту дискуссию стороной, но то, как группа сторонников Керимли, превративших давно растерявшую перспективы партию в объединение клеветников и хулителей, клянет тех, кто раскрывает правду о деятельности Г.Захида, вынуждает и меня вспомнить и обнародовать некоторые факты.

Так что же происходит? Может, и впрямь Ганимат Захид обладает «большими достоинствами», как об этом трубят его сторонники? Просто непонятно, на что они рассчитывают, ведь все, кто сегодня занимается политической журналистикой и общественной деятельностью, еще не забыли, что из себя представляет этот человек. Каждый, кто хоть однажды столкнулся с ним, испытал на себе его характер, стремится держаться от него как можно подальше. А над попытками сторонников Керимли вылепить из Ганимата «глашатая свободы», смеются, наверное, даже бакинские вороны.

Наверное, можно понять обманутых горячечными призывами Ганимата молодых людей, которые сейчас его защищают. Лично я верю в их искренность. Но как же они шибаются! Деятель, готовый в собственных шкурных коммерческих интересах, пожертвовать поверившими ему людьми, такой защиты не заслуживает. Все, кто имел с ним дело, знают, что это взяточник, фальсификатор, ренегат.

Сейчас кое-кто пытается представить его чуть не святым, а этот «святой» всегда был в эпицентре интриг, финансовых махинаций, шантажа и черного пиара. Может, и были у него какие-то способности и таланты, но все поглотила жажда наживы. Собственные аппетиты напрочь уничтожили его талант.

И это бы, как говорится, полбеды, но он исковеркал судьбы многих действительно талантливых молодых журналистов. Это хорошо помнят те, кто работал под его началом в газете «Азадлыг». Мне тоже довелось в те годы трудиться в этой редакции, и я отлично помню, как в 2003-2005 годах нам платили по 50 тысяч (пять ширванов – ред.) неденоминированных манатов в неделю. Сотрудники буквально нищенствовали, но это отнюдь не значит, что и сам Ганимат страдал от безденежья. У него-то как раз деньги были, просто он не платил своим журналистам, заявляя, что средств нет. Так что мы и эти несчастные пять ширванов далеко не всегда видели.

Помню, одного известного журналиста, который сейчас, слава Богу, вполне обеспечивает свою семью, тогда вместе с маленьким ребенком вышвырнули на улицу из-за того, что он вовремя не смог заплатить за съемную квартиру. Но даже после этого редактор так и не выплатил ему зарплату…

А Ганимат Захид в это же самое время появлялся ближе к полудню и уже в подпитии, а во второй половине дня устраивал попойки в кафе рядом с редакцией. Постепенно в коллективе все привыкли к такой ситуации. Да и рабочий график с его приходом полностью нарушился: редактор пропивал деньги редакции и средства, полученные путем шантажа разных лиц, а сотрудники, чтобы как-то прожить, бегали в поисках дополнительного заработка.

Как долго все бы это продолжалось, неизвестно, но грянул скандал с рестораном «Три пальмы», в котором Ганимат Захид был главным фигурантом. В очередную годовщину Ходжалинского геноцида этот «неподкупный журналист» был задержан полицией в притоне при этом ресторане, где он развлекался в обществе заезжих узбекских проституток.

При нем было найдено 8 тысяч долларов, хотя за два дня до этого он отказался выплатить зарплату 15 сотрудникам «Азадлыга». Вот куда, оказывается, уходили наши деньги?

Ганимат Захид и его покровитель Али Керимли сами себя разоблачили. Не только мы, журналисты, но и вся страна узнала их истинное лицо. Однако эти два деятеля попытались выкрутиться из этой неприглядной для них ситуации. Организовали пресс-конференцию, стараясь весь инцидент представить как провокацию, но еще больше опозорились.

Сотрудники «Азадлыга» хотели было избавиться от этого алкоголика и нечистого на руку человека. Сразу же после скандала в «Трех пальмах» группа журналистов во главе с Халигом Бахадуром потребовала, чтобы Ганимата Захида убрали из редакции. Но Али Керимли, несмотря на позор, который навлек на всех Г.Захид, не оставил своего компаньона по шантажам в газете.

Ганимат Захид никогда и никому не был верен. Его слова о преданности Али Керимли – блеф. На самом деле его интересуют лишь деньги. И только этот фактор сближает его с покровителем. По духу это тот же типаж, что и Керимли. В журналистике его интересовали только темы, которые сулили конкретные деньги.

Все скандалы, связанные со взятками и вымогательством, связанные с газетой «Азадлыг», начались после того, как главным редактором Али Керимли сделал Ганимата Захида, убрав из редакции выдержанного и не падкого на авантюры Ровшана Гаджиева. Честный работник Керимли не устраивал. А после этого на базе газеты «Азадлыг» начался совместный бизнес Керимли — Захида.

В 2003 году Ганимат Захид, за то, чтобы не печатать порочащий чиновника материал, получил от бывшего министра социального обеспечения Али Нагиева две тысячи долларов. Замечу, что компромат на Али Нагиева передал тогдашний министр образования Мисир Марданов, заплатив Ганимату ему за обнародование материала 10 тысяч долларов.

Но наш редактор решил не довольствоваться этой суммой и взял деньги и у одной, и у другой стороны. Использовал он для этого нехитрый ход: сначала опубликовал компромат, а потом дал опровержение на свою же статью. Однако Али Нагиеву «опровержение» не понравилось.

В начале 2000-х Ганимат Захид наладил отношения с главой Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюром Пашазаде. Началось все с того, что в «Азадлыг» была опубликована целая серия статей критического толка о деятельности главы УМК. Но потом брат Аллахшукюра Пашазаде депутат Джаваншир Пашазаде умаслил Захида определенной суммой, и вопрос был закрыт. С того времени и началось бизнес-сотрудничество Захида с Пашазаде, продолжающееся и по сей день.

В 2014 году сайт «Avropa.info» опубликовал статью об Аллпахшукюре Пашазаде, и газета «Азадлыг» тут же разразилась опровержениями отмеченных в статье фактов. Сколько стоит такое «опровержение», понятно всем…

Отстегивал деньги Ганимату и бывший мэр Баку Рафаэль Аллахвердиев. В редакции газеты открыто говорили о том, что Аллахвердиев платил Ганимату Захиду за разные публикации даже после своего отъезда в Швейцарию в 2004 году.

Но главным финансовым источником Ганимата Захида был тогдашний министр экономического развития Фархад Алиев, который назначил журналисту отдельный ежемесячный «конверт». В 2004 году Фархад Алиев подарил Ганимату Захиду очень дорогой мобильный телефон, который в то время считался роскошью. Ну а «в благодарность» со страниц «Азадлыг» Ганимат Захид бил по врагам Фархада Алиева.

А еще Ганимат очень любил напоминать о себе главам исполнительной власти разных районов. В 2003-2004 годах особенно досталось руководителям Саатлы, Лачина и некоторых других районов, которых он шантажом вынудил дать ему крупные суммы. Не повезло и бывшему депутату Ахаду Абиеву, который оскорбил Али Керимли, за что ему пришлось заплатить редактору «Азадлыг» 10 тысяч долларов.

Давняя история связывала редактора «Азадлыг» и с министром транспорта Зией Мамедовым. В 2003-2005 годах их связывали плотные деловые отношения, и Ганимат заставил раскошелиться не только самого Зию Мамедова, но и его сына Анара Мамедова.

В начале 2000-х Ганимат Захид нашел себе еще одного «спонсора» — депутата Имамверди Исмаилова. В редакции даже возникали скандалы, если кто-то случайно напишет критическую статью про этого депутата. В формате «деньги в обмен на молчание» наш главный редактор Ганимат Захидов сотрудничал и с депутатом Хады Раджабли. По имеющейся информации, это взаимовыгодная связь существует и сегодня.

У Ганимата Захида были тесные связи и с преступной группировкой в ныне расформированном МНБ. Начиная с 2004 года он не раз встречался с представителями МНБ у ресторана Pizza Hаt, что у метро «Сахил» и получал от них материалы на разных известных людей. Естественно, все происходило на денежной основе. Связи Ганимата Захида с представителями МНБ еще больше расширились после разоблачения гангстера Гаджи Мамедова. Клеветнические материалы про министра внутренних дел Рамиля Усубова, выходившие в то время на страницах газеты, также были результатом именно этого сотрудничества. За каждую статью против Усубова люди Махмудова платили по 500 манатов.

Невзирая на покровительство, Ганимат умудрялся шантажировать и вымогать деньги даже у своих благодетелей — оппозиционных лидеров. В 2003-2005 годах он неоднократно получал деньги от Этибара Мамедова и Расула Гулиева.

В 2005 году ушел из «Азадлыг», однако о коррупционной схеме, выстроенной Ганиматом Захидом в газете, и впоследствии слышал немало. Алчность Ганимата Захида не имела границ, он даже в 2011 году разругался из-за денег со своим родным братом Мирзой Сакитом.

Арестованный сатирик и поэт Мирза Сакит в то время получил в Голландии премию «Храброе перо». Конфликт вокруг премии, которая составляла 30 тысяч евро, навсегда рассорила двух братьев. Ганимат Захид считал, что большая часть премии должна достаться газете «Азадлыг», и забрал себе 25 тысяч евро. Деньгами он поделился с Али Керимли, а Мирзе Сакиту отдал лишь 5 тысяч евро. Когда Мирза Сакит выразил недовольство, брат принялся поливать его грязью со страниц «Азадлыг».

Как рассказывают проживающие за границей азербайджанцы, Ганимат Захид уже успел выбить деньги и из бывшего ректора Международного университета Эльшада Абдуллаева, который сегодня тоже живет во Франции. Однако затем между журналистом и руководителем вуза произошел скандал, запомнившийся взаимными обвинениями на страницах разных газет.

А недавно выявился еще один позорный факт. Как утверждается в социальных сетях, Ганимат Захид торговал журналистскими удостоверениями «Азадлыг», чтобы купившие их могли получить в Европе статус политэмигранта.

Наконец грянул скандал из-за денег и между двумя «Преданными друг другу» соратниками — Ганиматом Захидом и лидером ПНФА Али Керимли. Захид и Керимли не смогли поделить между собой 175 тысяч евро, выделенных газете «Азадлыг» Фондом Сороса. Эти деньги осели на счетах Ганимат Захида во Франции. Дело дошло до того, что Керимли отправил за деньгами во Францию доверенных людей, которые, однако, вернулись с пустыми руками. Об этом сегодня судачат все члены ПНФА…

Руслан Баширли, главный редактор сайта «Avropa.info».

Источник: Haqqin.az