Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в указ «Об установлении единого ежемесячного пособия вынужденным переселенцам и приравненным к ним лицам» от 23 января 2017 года.

Согласно указу, оплата за газ, электроэнергию, воду и канализацию, используемые до переселения на новые жилые участки, где возможны установка индивидуальных счетчиков и их техническая эксплуатация вынужденными переселенцами, фактически проживающими в местах временного расселения (бывшие общежития, лечебные пансионаты и др. здания), и приравненными к ним лицами, до 1 января 2017 года обеспечивается в централизованном порядке за государственный счет в пределах норм, установленных для вынужденных переселенцев.

Также отмечается, что оплата за электроэнергию, потребляемую вынужденными переселенцами и приравненными к ним лицами в местах их компактного временного расселения, не обеспеченных в индивидуальном порядке природным газом, до газификации этих участков, в соответствии с лимитом, определенным Кабинетом министров, с первого февраля 2017 будет производиться в централизованном порядке за счет государства непосредственно организации, предоставляющей коммунальную услугу.

Единое ежемесячное пособие для упомянутых в указе вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц с первого февраля 2017 года установлено в размере 20 манатов.