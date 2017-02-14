Азербайджан вошел в двадцатку самых безопасных стран мира по показателю уровня преступности, по версии сайта Numbeo, являющегося крупнейшей в мире базой статистических данных о городах и странах по всему миру.

Как сообщает «Тренд», по результатам исследования Numbeo, проведенного в 125-ти государствах мира Азербайджан занимает 18-е место среди наиболее безопасных стран мира. В первую десятку входят Катар, Сингапур, Австрия, ОАЭ, Гонконг, Грузия, Япония, Дания и Беларусь.

Самыми криминальными странами, согласно исследованию Numbeo являются Венесуэла, Гондурас, Южный Судан, Южная Африка, Нигерия, Бразилия и Сальвадор.