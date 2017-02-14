Незаконный «референдум», который планируется провести на временно оккупированных территориях Азербайджана, является явным нарушением Конституции Азербайджана, а также норм и принципов международного права и не может иметь правовой силы. Об этом говоритcя во вторник в заявлении МИД Азербайджана в связи с запланированным «референдумом по внесению изменений в конституцию» незаконного режима.

МИД Азербайджана вновь заявляет, что созданный Арменией на временно оккупированных азербайджанских территориях незаконный режим является неизбежным результатом агрессии и оккупации.

Этот провокационный шаг, а также попытки изменить название неотъемлемой части Азербайджана — Нагорно-карабахского региона еще раз свидетельствуют о том, что Армения не заинтересована в политическом решении этого военного конфликта, отмечает МИД.

Армения проводит линию на эскалацию напряженности, скрывает последствия своей оккупационной политики, предпринимает шаги по сохранению статус-кво, который недопустим и неустойчив, нарушает все усилия по урегулированию конфликта путем субстантивных переговоров, говорится в заявлении.

Кроме того, Армения незаконно меняет демографическую карту оккупированных территорий, переселяет на эти территории армянское население, проводит незаконную экономическую и другую деятельность, отмечает внешнеполитическое ведомство.

Армения подобными действиями наносит удар по региональному и международному миру и безопасности, ставит их под угрозой, заявляет МИД Азербайджана.

«Этот т.н. «референдум» проводится на оккупированных территориях в условиях применения Арменией силы в отношении территориальной целостности Азербайджана, кровавой этнической чистки, грубого нарушения норм и принципов международного права», — отмечает МИД.

Азербайджан призвал международное сообщество бойкотировать этот незаконный «референдум» и оказать на Армению политическое и дипломатическое давление, чтобы она отказалась от попыток обмануть свой народ и международную общественность, отказалась от политики оккупации и агрессии, конструктивно участвовала в процессе урегулирования конфликта и соблюдала свои международные обязательства.