Новая творческая команда для подготовки «Евровидения-2017» будет собрана в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ), которая организовывает конкурс.

Заместитель генерального директора НОТУ Павел Грицак рассказал агентству, что новых людей будут искать с учетом рекоммендаций старой команды. По его словам, новая творческая команда будет сформирована уже в ближайшие дни.

Пресс-служба НОТУ отметила, что кадровые перестановки не скажутся на проведении конкурса в Киеве.

«У нас достаточно ресурсов как кадровых, так и материально-технических, чтобы надлежащим образом подготовиться к этому важному песенному шоу. На этом процессе никак не отразится уход части творческой команды, которая была с нами и занималась этим проектом», — сказали в пресс-службе.

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