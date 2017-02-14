Во время сегодняшнего заседания Милли Меджлиса завершились обсуждения в связи с законопроектом «О военном положении».

Проект был принят путем голосования.

Информацию о законопроекте предоставил первый вице-спикер Милли Меджлиса, председатель Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров, сообщает АПА.

В отличие от действующего закона «О военном положении» (5 глав, 17 статей), новый проект состоит из 6 глав и 27 статей. В действующем законе указывается, что в связи с объявлением военного положения глава государства обращается к парламенту, и Милли Меджлис в течение 72 часов рассматривает вопрос и принимает решение. В новом же законопроекте этот срок сокращен до 48 часов.

Другой указанный в законе вопрос связан с применением правил военного режима во всех структурах во время объявления военного положения. В проекте также нашли отражение вопросы создания военных комендатур, переселения людей во время военного положения и др. В новом проекте планируется выдача представлений соответствующим органам о применении особого режима в деятельности СМИ на территориях, где объявлено военное положение, ограничении или приостановке их деятельности, если есть на то законные основания. Также будет введена военная цензура публикаций СМИ, и с этой целью планируется создать органы цензуры, а также осуществлять контроль над социальными медиа, электронными переписками, телефонными и радиопереговорами.

В законопроекте отмечается, что военная цензура применяется во время объявления в стране военного положения. Военная цензура — предварительное согласование сообщений и материалов средствами массовой информации с органами военного управления и государственными органами и должностными лицами, а также осуществление контроля за перепиской, телерадиовещанием, телефонными и радио переговорами с целью недопущения распространения сведений, содержащих государственную тайну. В законопроекте в ряд мероприятий, направленных на обеспечение режима военного положения, также включены «запрет или ограничение проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также иных массовых мероприятий». Согласно новому законопроекту, в случае фактической оккупации части территорий Азербайджана, объявления войны Азербайджану иностранным государством или государствами, опасности реального вооруженного нападения, блокады, а также в случае создания реальной опасности блокады в стране объявляется военное положение.

В документе также указывается, что граждане страны или стран, проявляющих агрессию в отношении Азербайджана или же представляющих реальную угрозу оборонным интересам и безопасности, будут интернированы при режиме военного положения. В законопроекте отмечается, что в случае объявления в стране военного положения, соответствующий орган исполнительной власти в соответствии с «Международным пактом о гражданских и политических правах» и Конвенцией «О защите прав человека и основных свободах» должен в течение 3 дней проинформировать генеральных секретарей ООН и Совета Европы о частичном и временном ограничении гражданских прав и свобод человека в период военного положения, о масштабе этих ограничений и их причинах. В законопроекте есть ряд нововведений.

Обсуждения по проекту продолжаются.