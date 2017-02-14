Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в колонке для «Новой газеты» рассказывает, почему сирийские командиры могли нарочно спровоцировать ВКС России разбомбить турок.

Небольшой сирийский город Эль-Баб — последний значимый опорный пункт ИГ в северной Сирии между Евфратом на востоке и турецкой границей на западе и на севере, продолжает автор. Начиная с 18 января, район Эль-Баба совместно бомбили российские ВКС и турецкие ВВС, о чем как о немалом достижении в коалиционной антитеррористической борьбе рассказывал журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал Сергей Рудской.

Но 9 февраля в районе Эль-Баба бомбардировщики ВКС разбомбили не боевиков, а турецкий спецназ: трое бойцов убиты на месте и 11 ранены.

«Москва и Анкара в последнее время стараются тесно координировать свои военные и политические действия в Сирии, и потому казалось, что трагический эпизод будет оперативно урегулирован, а координация действий турецких и российских военных только укрепится», — рассуждает колумнист.

Но российское военное ведомство вместо того, чтобы признать ошибку и крепко замолчать, начало по своей традиции доказывать, что ни в чем не виновато, что это турки сами как-то «переместились» на территорию, где их не должно было быть, и не сообщили об этом.

Источники из Минобороны сообщили знакомым журналистам, что турки не просто так выдвинулись без спроса в «квадрат», который был заранее разведан, согласован и утвержден для бомбежки, но что сначала там были отряды Свободной сирийской армии (ССА), которые при турецкой поддержке штурмуют Эль-Баб, и что эти боевики обстреляли бойцов правительственной армии Башара Асада. (…)

Российско-турецкая свара вполне в интересах Асада, и, возможно, его командиры нарочно спровоцировали ВКС разбомбить турок, считает автор.

Теперь уже турецкие военные будут ждать подходящего случая и помнить, как их 9 февраля не только разбомбили, но потом выставили идиотами, которые не понимают собственного местоположения, подчеркивает Фельгенгауэр.

По мере того, как ИГ слабеет в изоляции и под ударами со всех сторон, его противники, которые часто ненавидят друг друга больше, будут сходиться все ближе. К общей сваре (ближе к Ракке — сирийской «столице» ИГ) прибавятся еще курдские YPG. И нынешние стычки вокруг Эль-Баба могут показаться мелочью.