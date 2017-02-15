В понедельник, 13 февраля, в Кинель-Черкасском районе (Самарская область) полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 29-летнего Эдуарда Г. Об этом сообщает сайт volga.news.

Накануне мужчину — азербайджанца по национальности — госпитализировали из дома его сожительницы на ул. Конычева в с. Кротовка. По версии предварительного следствия, во время распития спиртного между возлюбленными случилась ссора, и 29-летняя женщина ударила потерпевшего ножом в живот.

По сведениям правоохранителей, оба участника конфликта ранее не судимы.