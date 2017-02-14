Проводится подготовительный судебный процесс в связи с уголовным делом бывшего начальника Мониторингового центра упраздненного Министерства национальной безопасности Теймура Гулиева, бывшего начальника Главного управления по борьбе с транснациональной экономической преступностью, генерал-майора Субахира Гурбанова, начальника оперативно-технического управления, генерал-майора Натаван Мирватовой, а также других должностных лиц этой структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает АПА, на проходящее в Сабунчинском районном суде заседание под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова адвокаты подняли ходатайство о том, чтобы мера пресечения в виде ареста в отношении их подзащитных была сменена на домашний арест. Суд ходатайство не удовлетворил.

Затем на заседании выступил прокурор. Он сказал, что адвокат Джамшида Новрузова Камандар Насибов также является адвокатом Акифа Човдарова. Поэтому прокурор просил суд отстранить К.Насибова от дела.

Суд удовлетворил ходатайство.

Новые адвокаты Физули Алиева и Субахира Гурбанова просили суд дать им время для ознакомления с материалами дела.

Суд удовлетворил ходатайство. Следующее заседание было назначено на 21 февраля.

После заседания журналисты задали вопрос Натаван Мирватовой. Она потребовала не фотографировать ее, сказав им «прочь».