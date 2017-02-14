Институт истории Национальной академии наук Азербайджана совместно с Центром исследований Ататюрка Турецкой Республики 22-27 апреля проведёт IV Международную научную конференцию.

Её темой станет «Геноцид тюрко-мусульманских народов в ХХ веке». Мероприятие при участии зарубежных гостей состоится в городе Лянкяран. Это один из древнейших населённых пунктов на территории Азербайджанской Республики, расположенный на берегу Каспийского моря и на основных караванных путях, связывающих запад и восток. Как сообщили в отделе по связям с общественностью Института истории НАНА, докладчики на форуме обсудят темы по таким секциям, как «Геноцид азербайджанского народа в ХХ веке».

Речь на ней будет идти о массовых погромах азербайджанского народа в 1905-1906 годах, геноциде азербайджанского народа в 1917-1920 годах, депортации азербайджанцев со своих исторических земель – территории Армянской ССР в 1948-1953 г.г. Пойдёт речь и о современности: завершении депортации азербайджанцев со своих исторических земель – территории Республики Армении в 1988-1991 годах, оккупации азербайджанских земель Арменией, геноциде и этнических чистках против азербайджанцев в 1991-1994 годах.

Второй секцией будет «Геноцид тюрко-мусульманского населения Восточной Анатолии, регионов Урмии, Салмаса, Хоя в 1914-1920 годах». О геноциде и депортации народов Кавказа, Поволжья и Центральной Азии в ХХ веке будут рассуждать участники третьей секции. Материалы конференции по её итогам будут опубликованы и розданы всем участникам.