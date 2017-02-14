Бывший член движения NİDA и политзаключенным Рашад Гасанов эмигрировал в Европу. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он указал и причину:

«За 3 месяца до окончания срока моего ареста сотрудник СГБ пришел ко мне в тюрьму и потребовал от меня подписать обязательство, согласно которому, если ко мне подойдет сотрудник спецслужб иностранного государства, когда я буду на свободе, то я должен сообщить им об этом. Я подписал.

После того, как я вышел на свободу, ежемесячно со мной встречались и задавали вопросы про мои встречи с общественностью, международными организациями, и про гранты. Мне угрожали, что если я буду вести себя неискренне, то мне и моему брату будет плохо. Как человек, отсидевший 3 года в исправительном учреждении №6, я понял, что это не шутка, и очень испугался. Если ту информацию, о которой меня спрашивали, знал кто-то другой, кому я не доверяю (учитывая, что об этом могут рассказать), то я говорил об этом. Можно сказать, что я не владел никакой информацией, которая могла бы нанести кому-то вред. Я отдалился от общественного сектора, насколько смог. Хоть неофициально я и не был активен, но официально я покинул NİDA 4 октября.

Я не мог рассказать об этом кому-то. Это было рискованно. Я думал, что надо терпеть, пока не покину страну. Я хотел уехать в США, но мне не позволило финансовое положение. Потом я поговорил с одним другом и принял решение ехать в марте.

После одного события в конце января терпеть уже стало невозможно, и я сбежал из страны. В настоящее время я нахожусь в Европе».

После этого статуса начались жаркие обсуждения. В частности, активные члены NİDA не простили этот шаг Р.Гасанову, которому они верили и относились с уважением. Через несколько часов после этого события другой член Правления движения NİDA Рашадат Ахундов покинул организацию и написал об этот статус на своей страничке в Facebook.

Бывший член NİDA Ниджат Мамедбейли выразил отношение к этому вопросу в своем статусе в социальной сети. Он отметил, что близко дружил с Р.Гасановым:

«Пока он сидел в тюрьме я занимался защитой его прав, навещал его каждый месяц. Я знал, с какими трудностями он сталкивался, пока отбывал свой срок. Когда в этот период некоторые осуждали его за какие-то действия, то я старался относиться к этому с пониманием и быть рядом с ним как друг. Когда я навещал Рашада в исправительном учреждении №6 и видел, что происходит там, я все больше понимал, какое это место.

Но я не обязан с пониманием воспринимать нынешнюю ситуацию. Мне неясны некоторые моменты. Это не искренне. Человек, который хочет быть искренним, предпринял бы другой шаг. К сожалению, я не Ганди. Я ничего не могу написать в деталях в целях безопасности упомянутых лиц. Отнеситесь к этому с пониманием.

Если бы был какой-то судьбоносный вопрос, который надо донести, это не заставило бы настолько задуматься. Тяжелее всего мне было то, что он сделал это смеясь, а в конце я увидел его в деградированном состоянии. Рано было переживать все это за последние годы в этом возрасте. Уже поздно говорить «И ты, Брут».

P.S. Надеюсь, больше никто ничего мне не напишет по этому поводу. Я ни за кого не отвечаю. Друзья, братья, родственники – все сами отвечают за свои действия».

Свое отношение к этой информации и признанию выразила журналистка Хадиджа Исмаилова. После этого события она под статусом Р.Гасанова и на своей странице распространила осуждающее заявление: «Агенты не только везут информацию. Они вносят раскол в группы, с которыми были близки. Близкие Рашада Гасанова, советую вам вспомнить, какое решение вы приняли на основе его информации, про кого высказывали плохое мнение, открывали уместные и неуместные обсуждения в организации. Уехать – это не выход».

В другом статусе Х.Исмаилова тоже обвиняет Р.Гасанова:

«Занимается месяцами доносом, а когда разоблачают, ведет себя так, будто сам сознается, а люди его еще и поддерживают. У вас мозги на месте, друзья?».

Р.Гасанов деактивировал свой профиль в социальной сети. Он находится в одной из стран Европы. В настоящее время главным вопросом для активистов общественного сектора и членов NİDA является то, кого арестуют после того, как Р.Гасанов вышел на свободу, и какую информацию он передаст.