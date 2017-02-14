В 2017 году не будет недостатка кандидатов на звание самой проблемной валюты.

Как передает агентство «Вести» со ссылкой на MarketWatch, все валюты, включенные в корзину оценки стоимости специальных прав заимствования (СДР) МВФ, — доллар, евро, фунт стерлингов, иена и юань — испытывают значительное давление, но наибольшие риски грозят евро.

Евро может оказаться наиболее проблемной среди мировых валют в 2017 г. Экономический рост в еврозоне набирает обороты, отчасти благодаря крупным вливаниям ликвидности, производимым Европейским центральным банком. Росту экспорта из региона способствует ослабление евро. В сентябре в Германии состоятся выборы, ранее в этом году пройдут выборы во Франции и в Нидерландах. Политические и экономические факторы могут и впредь оказывать давление на европейскую валюту. На ослабление евро указывают три фактора, все они означают большие проблемы для Германии, которая является ключевым членом экономического и валютного союза.

Во-первых, система Target-2, введенная для соблюдения баланса внутри еврозоны, теперь превратилась в систему для перераспределения излишков средств из Германии в менее кредитоспособные страны еврозоны, что представляет собой потенциальный фактор риска.

Во-вторых, Бундесбанк больше, чем обычно, уделяет внимания возвращению золотых резервов из Нью-Йорка. Это указывает на то, что Германии требуется укрепить общественное доверие в период дискуссии о финансовых механизмах еврозоны. Бундесбанк сообщил, что теперь во Франкфурте хранится 47,9% из 3378 тонн золота. Еще 36,6% хранятся в Нью-Йорке, 12,8% — в Лондоне и 2,7% — в Париже. Возвращение золотых резервов происходит гораздо быстрее, чем планировалось ранее.

В-третьих, МВФ требует снизить долговую нагрузку Греции. Выполнение этого условия может спровоцировать недовольство среди оппозиции Германии, которая выступает против списания греческого долга.