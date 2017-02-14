Тарифный совет прокомментировал информацию о дефиците на рынке лекарственных препаратов и ежедневном росте цен на лекарства, периодически публикуемую некоторыми СМИ.

Как сообщили АПА в секретариате Тарифного совета, в Азербайджане, как и во всех странах мира, прошедшие государственную регистрацию лекарственные препараты подразделяются на активные и пассивные группы. «Лекарства, находящиеся в фактической продаже, называются активными, а отсутствующие — пассивными лекарствами. За период регистрации (согласно законодательству, регистрационное удостоверение выдается сроком на 5 лет) лекарства по различным объективным причинам, таким как импорт, распределение, маркетинговая политика и пр., неоднократно становятся то активными, то пассивными. В стране ежедневно продаются сотни тысяч лекарственных препаратов, и отсутствие в какой-либо аптеке лекарства под определенным торговым названием не означает их дефицит. Пассивные лекарства имеют в продаже альтернативы с аналогичным действующим веществом и лечебными свойствами».

Кроме того, цены на лекарственные препараты регулируются с помощью четкого и прозрачного механизма, который не предполагает искусственное перемещение импортером лекарственного препарата в пассивную группу с целью спровоцировать рост цен. «Информация об этом безосновательна. С учетом того, что подавляющее большинство лекарств импортируется, в нынешней ситуации основным фактором роста цен выступают колебания курса маната. При резком росте курса обеспечиваются надежные поставки, при снижении курса, с учетом интересов потребителей, цены приводятся в соответствие с курсом маната. Последнее регулирование цен осуществлялось 28 ноября прошлого года, и текущий курс маната (1,7301 AZN/USD) соответствует ценам на тот период. Ясно, что если бы не рост курса доллара, цены на лекарственные препараты были бы вдвое ниже нынешних».

Тарифный совет призывает СМИ быть внимательными в освещении вопроса и рекомендует отказаться от публикаций, которые могут привести к замешательству среди населения.