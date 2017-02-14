Азербайджанская сторона в ближайшие месяцы может совершить еще одно военное нападение, очень вероятно, что это будет в апреле. Такой прогноз в интервью с Первым Информационным сделал директор Центра региональных исследований, политолог Ричард Киракосян.

«Если откровенно, то ничего и не происходит вокруг Карабаха, и это очень опасно. Дипломатия зашла в тупик, нет даже геополитической заинтересованности этой проблемой. В такой ситуации реальным динамичным фактором является вероятность нового нападения со стороны Азербайджана в ближайшие месяцы. У Азербайджана для этого есть две причины, первая – его некоторый успех в апрельских боях и способность захватить и удержать какие-то территории, вторая – обострение конфликта дает возможность властям Азербайджана отвлечь внимание своего общества от внутренних экономических проблем в стране», — считает армянский эксперт.

По его словам, также важно помнить и напомнить, что режима перемирия больше не существует: после апрельской войны были устные соглашения о прекращении огня, а не переподтвеждение имеющегося соглашения о перемирии.

«Это опасно, и, откровенно говоря, и Азербайджану не интересна международная реакция, ни у международного сообщества есть рычаги влияния на Азербайджан. Нет серьезных сдерживающих механизмов, никто и ничто не может остановить Азербайджан от совершения еще одного нападения», — считает Киракосян.

По мнению политолога, стороны конфликта на сегодняшний день не ведут переговоров вокруг Казахского документа.

«В процессе урегулирования мы видим возвращение к дипломатическим основам в двух целях – сохранять продолжение переговоров и встреч, и второе – предотвратить широкомасштабную войну. Серьезных переговоров нет.

Важно следующее: если мы признаем вероятность нового военного нападения со стороны Азербайджана, то в отличие от апреля прошлого года, сегодня есть два фактора, которые создают совершенно иную ситуацию. Прежде всего, если/когда Азербайджан нападет, то у него уже не будет компонента неожиданности, то есть, он больше не сможет разыграть эффект неожиданности, как это сделал в апреле 2016 года. Во-вторых, ВС Армении и «НКР» (закавычено Minval.az) намного лучше вооружены и намного лучше подготовлены для того, чтобы отразит любоек нападение».

Ричард Киракосян также заявил, что не видит в ближайшие месяцы реальной перспективы возобновления переговоров вокруг урегулирования конфликта. На то, по его словам, есть две причины.

«Первая заключается в том, что Нагорный Карабах вытеснен из переговорного процесса, Армения чувствует, что Азербайджан не заинтересован в дипломатии. Среди азербайджанцев есть глубочайшее разочарование в том плане, что мирный процесс не оправдал их ожиданий. Мы должны лучше понять их отчаяние, которое сейчас проявляется очень опасным способом – в военном плане. А вообще, реальный дипломатический процесс станет возможным только после следующего этапа военных действий».

При этом, он отметил, что Армения в любом случае должна ждать следующего этапа военных действий: «Я бы сказал, что реалистичным является апрель, если основываться на факторах местности, топографии, погоды и политико-дипломатического календаря».