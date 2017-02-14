Представляющая незаконный режим, созданный на оккупированных Арменией территориях Азербайджанской Республики, команда КВН «С хлебом и солью» выступит в столице России.

Как сообщает АПА, информация об этом размещена на армянской странице «Арцах-Нагорный Карабах» в сети ВКонтакте. Отмечается, что команда выступит 16 февраля на «Фестивале лиги Москвы и Подмосковья». На данной странице также размещен призыв к армянам, проживающим в Москве и Подмосковье поддержать команду сепаратистов.

Отметим, команда, представляющая сепаратисткой режим, некоторое время назад попыталась принять участие на турнире КВН в Сочи от имени т.н. «НКР». После протеста Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики эта попытка была предотвращена.