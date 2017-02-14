Президенты Армении и Франции проведут переговоры в Париже 8 марта, заявил сегодня журналистам посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

«Президент Саргсян посетит Париж по приглашению президента Олланда. Главы государств обсудят совместные программы на 2017», — сказал посол.

Он также проинформировал, что президент Армении в ходе визита встретится с крупными французскими предпринимателями, которым будет представлена инвестиционная привлекательность Армении.

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