Родственники в течение долгого времени пытались дозвониться до мужчины, затем они нашли его повешенным в пустой съемной квартире.

Очередное самоубийство совершено в Ясамальском районе столицы. Как сообщили Sputnik Азербайджан в Управлении полиции Ясамальского района, в ночь на 14 февраля в доме номер 7 по улице Саламзаде покончил с собой квартирант Алиев Фикрет Амир оглу, 1970 года рождения.

Мужчина повесился в ванной комнате. Причина суицида пока не установлена. В этом направлении работает районная прокуратура. Известно только то, что тело Алиева нашли родственники. Они в течение долгого времени пытались дозвониться до него. Поиски привели родных в пустую съемную квартиру, где они нашли мужчину повешенным.