Действующие в России законы позволяют защитить честь и достоинство человека, однако юристам стоит «серьезно проработать» вопрос о дополнении законодательства нормами, защищающими персонально президента страны, полагает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Нужно изучить международный опыт, где и как применяются эти законы. Здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Путин отметил, что глава государства «конструктивно относится» к критике, но оскорблений в Кремле не приемлют.

«Безусловно, ни президент, ни его администрация не приемлет материалов, которые содержат оскорбления. Мы считаем это неприемлемым», — пояснил Песков, отметив, что, возможно, стоит задуматься о правовых механизмах защиты чести и достоинства главы государства.

Накануне, 13 февраля, о необходимости принятия в России закона о защите чести и достоинства президента страны заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть… Но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован», — отметил Володин.