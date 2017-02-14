Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 января 2017 года составляет 498,6 маната ($288 по текущему курсу), что на 6,9% больше показателя 2016 года, сообщили в Госкомстате.

Наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве.

По данным Госкомстата, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 января 2017 года составило 1 млн. 514 тыс. человек. Из них 889,9 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 624,1 тыс. человек – в частном.